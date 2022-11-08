ولي العهد السعودى يزور سول ويلتقي رئيس كوريا الجنوبية فى 17 نوفمبر الجاري

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء سيزور كوريا الجنوبية، حيث يلتقي خلال زيارته الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري بالعاصمة سول.



ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، عن بيان المكتب الرئاسي الكوري، إن حكومتي سول والرياض حددتا مبدئيا الجدول الزمني لزيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقى ولى العهد السعودي أيضا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو.



ومن المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في بالي في إندونيسيا.