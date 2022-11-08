وكيل اوقاف الإسكندرية يشهد فعاليات الاسبوع الثقافي بمسجد عرابى

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، اليوم الرابع من فاعليات الاسبوع الثقافي بمسجد عرابي الكبير بإدارة أوقاف العامرية ثان بحضور الشيخ أحمد عاشور، مدير عام الإدارة وعدد من مفتشي الإدارة والأئمة.

وفي كلمته قال وكيل اوقاف الإسكندرية، " ينتمي كل إنسان إلى وطنه بالقلب والروح وليس فقط بالجسد، فالوطن هو الأمان والاستقرار وهو الكيان لكل إنسان والحضن الدافئ الذي يلجأ إليه في أي وقت، لذلك فقد حثنا الدين على حب الوطن والدفاع عنه ضد الأعداء".

كما أكد أن نعمة الأمن والأمان هى من أعظم النعم التى من الله بها على الانسان وانه لاقيمه لمتاع الدنيا وكنوز الدنيا بدون نعمه الأمن ضارباً المثل بالعديد من الشعوب التى انساقت وراء دعوات التخريب العربى وهدموا اوطانهم وخربوها بايديهم فحرموا من اوطانهم ورحلوا مشردين خائفين لاوطن لهم ولا متاع لهم ومن هنا لايشعر بنعمه الأمن الإ من فقدها أو لم يحافظ عليها ..لذا لوجاع الانسان وله وطن يحميه افضل من إنسان معه كل شئ لكنه فاقد لنعمه الأمن وليس له وطن يحميه ويأويه.

وحذر من دعوات الهدم والتخريب المأجورين على تدمير الأوطان وتشريد الشعوب، مطالبا المواطنين بالاتحاد ضد هذه العصبات ولاتسمعوا لهذه الدعوات ولاتفرطوا فى تراب أوطانكم فقد رواها اباؤكم وأبناؤكم واخوانكم بدمائهم وافتدوها بارواحهم حتى نعيش عليها امنين غير خائفين معمرين لا مخربين.