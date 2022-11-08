اليوم السابع
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وفاة ابنة رجل الأعمال مدحت خليل مؤسس شركة راية القابضة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:16 م
وفاة ابنة رجل الأعمال مدحت خليل مؤسس شركة راية القابضة رجل الأعمال مدحت خليل
كتبت هبة السيد

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توفيت أمينة خليل ابنة رجل الأعمال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الخميس المقبل بنفس المسجد.
 
 

مدحت خليل

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