وفاة ابنة رجل الأعمال مدحت خليل مؤسس شركة راية القابضة

توفيت أمينة خليل ابنة رجل الأعمال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الخميس المقبل بنفس المسجد.
وفاة ابنة رجل الأعمال مدحت خليل مؤسس شركة راية القابضةالثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:16 م
رجل الأعمال مدحت خليل
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