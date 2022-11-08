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وزير زراعة الأرجنتين يبحث نقل تجربة مصر فى إقراض صغار المزارعين إلى بلاده

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:42 م
وزير زراعة الأرجنتين يبحث نقل تجربة مصر فى إقراض صغار المزارعين إلى بلاده وزير الزراعة خلال لقاء نظيره الأرجنتينى
كتبت أسماء نصار

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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"خوان خوسيه " وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأرجنتين، سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين البلدين، وذلك خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف الـ COP27 .
 
واستعرض الجانبان الامكانيات المتاحة والتقنيات الزراعية بالبلدين والتي يمكن أن تعزز علاقات التعاون المشترك، استنادا الي التجارب الناجحة التي يمتلكها الجانبين في القطاع الزراعي من خبرات واسعة، خاصة في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الزراعي.
 
وأكد الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي من شأنها المحافظة علي خصوبة التربة وزيادة امتصاص الكربون الجوي فضلا عن التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها وتحديث تشريعاتها والاستفادة بالتجربة الأرجنتينية في هذا الشأن، كذلك في مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والامصال واللقاحات وبناء القدرات في مجال البحوث التطبيقية وبحوث الصحراء.
 
كما تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الأرجنتيني أمام المنتجات الزراعية المصرية، كذلك نقل التجربة المصرية إلى الأرجنتين في مجال الإقراض لصغار المزارعين والتأمين على الثروة الحيوانية، نظرا لما لها من خبرات عريضة في هذا الشأن.
 
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبين علي صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تشمل كافة مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية لمتابعة موضوعات التعاون بشكل دوري ومكثف وتحديد نقاط التواصل للتنسيق في هذا الشأن، بحيث تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل من الجانب المصرى.

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