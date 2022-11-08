وزير الطيران من جناح مصر للطيران بـCOP27: جودة الخدمات فى مقدمة أولوياتنا

كتب أحمد مصطفى

تفقد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني اليوم جناح مصر للطيران بقاعة المؤتمرات، حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف مصر، مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى من خلال كافة الهيئات والشركات التابعة لها تعمل بكل جهد لتحقيق جودة عالية فى مستوى الخدمات المقدمة فى جميع مواقع العمل بقطاع الطيران، بهدف إرضاء المسافرين وبما يليق بقطاع الطيران المدني ومكانة مصر الريادية والحضارية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات، مشيدًا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين بالجناح، ودورهم الفعال فى ترك انطباع إيجابي عن الشركة الوطنية لدى الوفود المشاركة، موجها بضرورة تقديم كافة التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات اللازمة للمشاركين بالمؤتمر والعمل على راحتهم وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم خاصة المتعلقة بحجوزاتهم وتعديل مواعيد سفرهم.

وخلال جولته التقى وزير الطيران بعدد من أعضاء الوفود التى تواجدت فى جناح مصر للطيران، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن تجربة سفرهم على متن طائرات شركة مصر للطيران وبالمطارات المصرية كما استفسر منهم عن أى عقبات أو صعوبات قد واجهتهم خلال السفر أو الحجز من أجل تفاديها مؤكدا أن الهدف الرئيسى هو تحسين جودة الخدمات المقدمة والسعى دائما لإرضاء العملاء.

وقد حظى جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات المنتدى بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث توافدوا لزيارة جناح مصر للطيران وتقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق من خلال فريق من المبيعات والحجز المركزى من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما يشارك فريق من الدعاية والاعلام والتسويق للتعريف بالخدمات والعروض المختلفة التى تقدمها مصر للطيران لعملائها والاشتراك فى برنامج المسافر الدائم فضلا عن تقديم هدايا تذكارية صديقة للبيئة لزوار الجناح بشعار مصرللطيران.

وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى للوفود المشاركة في المؤتمر حيث تم منح تخفيضات على رحلات مصر للطيران للوفود المشاركة فى المؤتمر وأميال إضافية لأعضاء برنامج المسافر الدائم وتكثيف أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر وتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران من لندن، فرانكفورت، ميونيخ،اسطنبول، باريس، دبى، لاجوس ونيروبى وكينشاسا إلى مطار شرم الشيخ ،، كما تم تنظيم حملة دعائية للمؤتمر على متن طائرات الشركة ومكاتبها الخارجية من خلال فيديوهات ووضع الشعار على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية، بالإضافة إلى وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المتواجدة علي أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.