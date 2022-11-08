وزير الصحة: 50 عيادة فى الفنادق و300 سيارة إسعاف لتأمين ضيوف قمة المناخ

كتب محمد شعلان

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن قمة المناخ مسئولية كبيرة وتعودنا في التحديات تظهر شخصية مصر، موضحا أنهم أعدوا خطة تأمين طبي لقمة المناخ منذ 6 شهور وتتضمن كل الاحتمالات الممكنة من خلال لجنة عليا لإدارة المؤتمر.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك متابعة دقيقة من الرئيس السيسي لما تم من خطة لتأمين قمة المناخ الطبية، قائلا: "رأينا في عيون الزوار الانبهار بالإعداد للمؤتمر عشان نبقى على قدر هذا الحدث العالمي".

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك اعدادات طبية كبيرة في مطار شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي أو الميداني، فضلا عن وجود 50 عيادة في الفنادق وانتشار أكثر من 300 سيارة اسعاف على كل المحاور الرئيسية.