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وزير الرى: الدول الأفريقية الأكثر تضررا من التأثيرات السلبية لتغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:30 م
وزير الرى: الدول الأفريقية الأكثر تضررا من التأثيرات السلبية لتغير المناخ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تنمية التعاون الدولى فى مواجهة التغيرات المناخية" ، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
 
وأكد سويلم على ضرورة تحويل الخطط الموضوعة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى مشروعات يتم تنفيذها على الأرض، مشيراً إلى أن المياه هى المحور الرئيسى للتنمية بالدول الافريقية التى تعد الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مع أنها الدول الاقل تسبباً فى الإنبعاثات المسببة لهذه التغيرات.
 
وأوضح أننا نسعى لدمج قضايا المياه مع العمل المناخى ، ولذلك فقد حرصت مصر على عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" ، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالمياه خلال مؤتمر المناخ الحالى والمتمثلة فى تنظيم جناح للمياه يمتد لـ 10 أيام ويتضمن 70 حدث متنوع لمناقشة قضايا المياه ، بالإضافة لتنظيم "يوم للمياه" والذى سيتم خلاله الإطلاق الرسمى لمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية ، والتى سينتج عنها تنفيذ مشروعات على الأرض فى الدول الإفريقية.
 
وأشار إلى أهمية وجود أنظمة للإنذار المبكر للتعامل مع الكوارث المناخية المتطرفة بالدول الأفريقية ، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية وفنية قوية فى مجال بناء القدرات ، مع حرص مصر الدائم على تقديم الدعم فى هذا المجال للدول الإفريقية الشقيقة وإستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقيا فى مجال بناء القدرات.

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