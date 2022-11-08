وزير الدفاع الكويتى: الظروف الدولية الراهنة تستدعى جاهزية القوات المسلحة

قال وزیر الدفاع الكویتي الشیخ عبد الله علي العبد الله الصباح، الثلاثاء، إن "الظروف الاستثنائیة الطارئة التي تشھدھا الساحتان الإقلیمیة والدولیة وما یترتب علیھا من تسارع للأحداث، تدفعنا نحو تحقیق أقصى درجات الجاھزیة والیقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة، لمواجھة مختلف المواقف والمتغیرات".



وأضاف الشیخ عبدالله العلي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه من الضروري مواصلة العمل والتعاون والتنسیق بین مختلف القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخلیجي، لضمان وحدة وسلامة أراضي دول المجلس وحمایتھا من أي تھدید أو اعتداء خارجي.



ولفت وزير الدفاع الكويتي خلال تصريحاته على ھامش اجتماع الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخلیجي في الرياض، إلى أن الأمر یتطلب العمل على تطویر وتفعیل منظومة التعاون والعمل الدفاعي المشترك، انطلاقاً من الیقین والثقة الكبیرة بقدرات قواتنا وكفاءتھا في تنفیذ مختلف المھام والواجبات الموكلة إلیھا.