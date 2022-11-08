جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهولندى مارك روته على هامش الدورة الـ27 لمُؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقيَّة الإطاريَّة للأمم المُتحِدة بشأن تغير المناخ COP27، المُنعقدة في شرم الشيخ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعزز المصالح المُشترَكة ومُواجهة المخاطر المُشترَكة.

وأكَّد رئيس الوزراء الهولنديّ- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، استمرار بلاده في دعم العراق، مُشيراً إلى أنَّ حكومة بلاده تتطلع إلى توسيع ساحات العمل المُشترَكة، والسعيّ إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية العراقي يُشارَك في أعمال قِمّة المناخ ضمن وفد العراق الذي يرأسه رئيس الجُمْهُوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، وحضر اللقاءات الثنائيَّة التي عقدها رئيس الجمهورية مع ملك الأردن، رئيسة الوزراء التونسيَّة، رئيس الوزراء اللبنانيّ، رئيس جُمْهُوريَّة أرمينيا، رئيس الوزراء الفلسطينيّ، رئيس الجُمْهُوريَّة الجزائريّ، وولي عهد المملكة العربيَّة السعوديَّة.