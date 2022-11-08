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وزير البيئة الإسرائيلية: نحتاج خطط عملية وواقعية لمواجهة تغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:02 ص
وزير البيئة الإسرائيلية: نحتاج خطط عملية وواقعية لمواجهة تغير المناخ تمار زاندبرغ وزيرة البيئة الإسرائيلية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجهت تمار زاندبرغ وزيرة البيئة الإسرائيلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى على مبادرة حماية المناخ.
 
وقالت زاندبرغ: "من دواعي فخري أن أكون معكم اليوم.. وأعبر عن مدي سعادتي لمشاركة إسرائيل في هذا المؤتمر والمبادرة.. أتقدم بكل التهاني للرئيس السيسي على استضافة هذا المؤتمر الهام وهذه المبادرات تجاه التغير المناخي.. كل التهاني لكافة صانعي القرار وصناع السياسة ورؤساء الحكومات وكما تعرفون وأنا سعيدة جدا بهذا الجمع الكبير الذي أتي من جميع أنحاء العالم". 
 
وأضافت خلال كلماتها في قمة رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتحدث عن البحر والصحراء والأراضي الزراعية.. والإجراءات اللازمة للحد من الكوارث الطبيعية في المستقبل.. وهناك فريق واحد لمواجهة تغير المناخ من خلال المعرفة والأدوات وحشد القدرات في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجات الحرارة حول العالم.. ومواجهة التغيرات المناخية القاسية والجامحة حول العالم. 
 
وتابعت وزيرة البيئة الإسرائيلية: "نحتاج إلى خطط عملية وواقعية لمواجهة تغير المناخ.. ولدينا الخطط من التقارير التي تؤكد على تغير المناخ.. بدأنا في العام الماضي وسعيدة أن أكون المشاركة في كوب 27.. إسرائيل لديها موقف أفضل الآن.. وتدعم تحسين التكيف والمقاومة فيما يتعلق بمواجهة الحرارة والتغيرات المناخية.. ووضعنا نظام أفضل لمواجهة التغيرات المناخية.. ويضع هذا أهمية على مشاركة الخبرات والمعرفة لوضع أفضل الممارسات والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.. وليس فقط لدول المنطقة ولكن لكل دول العالم.. وفى إسرائيل سوف نشارك خطط العمل المناخية.. وعرضنا كافة البيانات العلمية التي تمكن من توقع التغيرات المناخية.. ويمكن أن نشاركها مع كافة الدول والعالم أجمع.. ولكن في مجال التعاون في كافة دول العالم. 
 
وأكدت على التزام إسرائيل في مجال التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي واتخاذ الحلول الممكنة متابعة: "أقدم التهاني لمصر وقبرص على استضافة هذه المبادرة".

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