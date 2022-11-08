وزيرة المالية التونسية: الظرف الاقتصادي الراهن يحتم إنجاح برنامج الإصلاحات

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قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، إن الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهها الدولة على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العامة تحتم ضرورة تضافر جهود كل الأطراف وانخراطها من أجل إنجاح برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة، على رأسها برنامج الإصلاح الضرائبي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، الاثنين، مع أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في إطار اللقاءات التشاورية لإعداد مشروع الموازنة المالية لعام 2023.

واستعرضت الوزيرة ملامح مشروع الموازنة المالية للعام المقبل، وأهم المقترحات التي تندرج في نفس الإطار، وسبل دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي، وإرساء نظام ضرائبي عادل وشفاف، مشددة على أهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون باعتبارهم شريكًا فاعلًا في إصلاح منظومة الضرائب.