ورشة لتدريب طالبات جامعة الأقصر على فنون الدفاع عن النفس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، ورشة عمل بعنوان "دافعي عن نفسك"، لطالبات الجامعة، بهدف توعيتهن لمواجهة التحرش، وإكسابهن المهارات اللازمة للدفاع عن النفس من خلال تدريب نظري وعملي، بمشاركة المدربة كابتن شيماء عبدالحكم، المدربة بنادي التجديف الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة.

وتضمنت فعاليات الورشة، محاضرة نظرية عن التحرش، ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط الضعف والقوة فى جسم الإنسان، واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس، والمسكات المختلفة والشائعة وطرق التخلص منها، بمشاركة 25 طالبة من جامعة الأقصر، بحضور الدكتورة هبة رجب والدكتورة يسرا حلمي، منسقي الوحدة.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان رجب، منسق الوحدة، إن الكثير من الفتيات قد تتعرض للتحرش بمختلف أشكاله، أو التعدي من الآخرين، لذا قررت الوحدة تنظيم سلسلة من الورش التدريبية، لتعليم الفتيات، بعض تقنيات الدفاع عن النفس، وحماية أنفسهن، ضد أشكال العنف المختلفة، فتعلم فنون الدفاع عن النفس يزيد من الشعور بالثقة بالنفس.

فيما التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، بعدد من الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، الذي انعقد على مدار الشهر الماضي، بحضور مدربي البرنامج، وفي البداية وجه رئيس الجامعة، الشكر لفريق مدربي البرنامج المكون من، الدكتورة شيماء عبدالستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، والدكتور مايكل مجدي، وكيل كلية السياحة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة علياء الطاهر، المدرس بكلية الطب، والدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، لشئون خدمة المجتمع، مشيدا بما بذله المدربون في توعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية، كما وجه الشكر للطلاب على حرصهم على حضور فعاليات التدريب.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى أن الجامعة تخطو خطوات حثيثة نحو التوعية بملف التغيرات المناخية، بدأت بتقديم 9 أبحاث تضع حلولا لمواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على الآثار، كما قدمت كلية الحاسبات مشروع البيت الذكي، ضمن مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء والذكية، كما تم تغيير لون موقع الكلية للون الأخضر، تماشيا مع قمة المناخ.