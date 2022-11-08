وإحنا ماشيين لقينا شبيه للمطرب حكيم.. اسمع الشاب سعيد واحكم بنفسك.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرًا مصورًا مع أحد الشباب من أبناء محافظة المنيا والذى يتميز بصوت جميل يشبه كثيرا أو تكاد لا تفرق بينه وبين الفنان حكيم، فقد حفظ الشاب كل أغانى حكيم وتجول بها فى الأفراح الشعبية ووجد قبولا كبيرا لدى الناس.

قال سعيد ناجح وشهرته المصرى، أحب الغناء منذ الصغر وكنت أشعر أن اللون الشعبى يلق بى خاصة أننى كنت دائما أردد الأغانى خاصة فى حفلات الحنة فى الأفراح وعندما كنت أخرج على المسرح مع الفرق الشعبية كنت ألاحظ قبولا كبيرا من الناس.

وأضاف: فى أحد الأيام صعدت مع إحدى الفرق وبعد أن انتهيت طلبوا منى الانضمام إليهم، ومنذ ذلك الوقت وانا أخرج فى الأفراح، وكل من يسمع صوتى يلقبنى بحكيم المنيا، خاصة أننى احب كثيرا الفنان حكيم واحفظ كل أغانيه ووهبنى الله صوت يراه الناس انه يشبه صوت الفنان الكبير حكيم.

وأشار سعيد: كنت أعمل ميكانيكى وبعد فترة تركت المهنة وأصبح لدى سيارة اعمل عليها لكن عشقى للغناء لا ينتهى خاصة الشعبى واحب من الفنانين أيضا رضا البحراوى وغيره من المطربين الشعبيين، وكل أمنية عندى أن يسمعنى الفنان حكيم والتقى به.