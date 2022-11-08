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هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 196 منشأة طبية تم اعتمادها وفق المعايير العالمية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:47 ص
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 196 منشأة طبية تم اعتمادها وفق المعايير العالمية خالد عبد الغفار
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنهم منوط بهم وضع معايير لتقديم خدمة صحية عالمية ويعتمدون المنشآت وأعضاء المهن الطبية، فضلا عن مراقبة استمرارية الالتزام بالمعايير، موضحا أن هذه المعايير تستلزم سنوات.
 
وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنهم يبدأون في وضع المعايير من قبل بناء المنشآت الطبية من خلال مراجعة التصميمات والرسومات الهندسية بحيث يتأكدوا أنها مطابقة للمعايير العالمية، مفيدا بأن هناك نفذوا هذا لأكثر من 200 منشأة مخطط إنشائها.
 
وأشار الدكتور اسلام أبو يوسف، إلى أن هناك 196 منشأة طبية تم اعتمادها وفق المعايير العالمية أغلبهم في محافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدا متابعتهم تطبيق المعايير من خلال ارسال فرق من الخبراء باستمرار لتقييم المعايير الصحية.
 

وزارة الصحة

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الاعتماد والرقابة الصحية



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