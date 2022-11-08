هانى الناظر: التغيرات المناخية تؤثر على جلد الإنسان وتسبب الأمراض

كتبت فاطمة خليل



أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث أن تغير المناخ له تأثير كبير على جلد الإنسان ويتسبب فى إصابته بالأمراض.

وأوضح الناظر أنه مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وزيادة الرطوبة يتعرض الجلد للإصابة بمجموعات من البكتيريا التي تسبب ظهور الدمامل والخراريج وأيضًا أنواع من الفطريات التي تسبب ما نطلق عليه التينيا وأيضا يتعرض للإصابة بحمو النيل المؤلم.



وأكد الدكتور هاني الناظر أن الانبعاثات المختلفة من غازات وأبخرة وعوادم والتي تلوث الهواء تتسبب في الاصابة بالحساسية الجلدية مثل الأكزيما والأرتكاريا كذلك فإنها تؤثر علي نضارة البشرة وحيويتها مما يؤدي الي ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.



وتابع قائلاً أن الدراسات العلمية أثبتت أن الشعر يتعرض مع تلك التغيرات المناخية للسقوط والجفاف والتقصف، كما أن الاظافر تفقد حيويتها وتتعرض للتقصف والتكسر.



وبحسب ما ذكر موقع " walkindermatology" ذكرت المعاهد الوطنية للصحة والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن تغير المناخ يؤثر على توزيع وشدة الأمراض الجلدية، بما في ذلك التهابات الجلد، والآثار الأكثر قسوة من التعرض لأشعة الشمس، والمهيجات البيئية ، وانتقال البكتيريا والفيروسات عن طريق الماء هذا يعني أنه كلما ازدادت درجة الحرارة ، زاد احتمال إصابة الأشخاص بمشاكل جلدية تكون مزعجة ومهددة للحياة بشكل أسوأ.



ارتفاع درجة حرارة المناخ يدعم نمو البكتيريا وانتشار الفيروسات.



وتشير الدراسات إلى أن الزيادة في درجة الحرارة العالمية قد تسببت في ارتفاع حاد في عدد وشدة الحالات التي تنطوي على أمراض اليد والقدم والفم، وهي أمراض فيروسية.



تنتشر الأمراض الجلدية الفطرية أيضًا - من درجات الحرارة الأكثر دفئًا والتغيرات في أنماط الرياح ، والتي تحمل الميكروبات إلى أماكن أبعد وإلى زوايا مختلفة من العالم.



عندما تصبح طبقة الأوزون الواقية للأرض أرق ، يخترق المزيد من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس غلافنا الجوي.



يزيد التعرض للإشعاع بشكل أكبر من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، بالإضافة إلى مجموعة من الحالات التي يمكن أن تتسبب في شيخوخة الجلد المبكرة.



تم ربط العديد من الأمراض الجلدية بتغير المناخ. إحدى الحالات الشائعة هي الإكزيما ، والتي تسبب طفح جلدي مزعج ومثير للحكة.



يمكن أن تشتعل الأكزيما لأسباب عديدة ، بما في ذلك ملوثات الهواء كما تم ربط تلوث الهواء بزيادة معدلات الإصابة بالصدفية والذئبة.