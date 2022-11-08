اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:57 م
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نقابة الأطباء تجتمع مع غرفة "الرعاية الصحية للقطاع الخاص" لبحث معوقات التراخيص

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:35 م
نقابة الأطباء تجتمع مع غرفة "الرعاية الصحية للقطاع الخاص" لبحث معوقات التراخيص نقابة الأطباء تجتمع مع غرفة الرعاية الصحية للقطاع الخاص
كتبت آية دعبس

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عقدت النقابة العامة للأطباء اجتماعا مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين نقابة الأطباء والغرفة والمشكلات المشتركة ووضع حلول لها.
 
وبحث الاجتماع التناول الإعلامي غير المهني والمرسل لقضايا مهنة الطب في مصر وتأثيره السلبي على سمعة الطب في مصر والإضرار بالسياحة العلاجية كأحد أوجه الدخل المهمة للدولة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق شرف إعلامي وعدم تناول اتهامات مرسلة بدون أن يكون صدر فيها أحكام قاطعة من جهات التحقيق المعنية.
 
كما تناول الاجتماع معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، وأكد الحاضرون أن مثل هذه المعوقات تضر بالاستثمار الصحي أحد أوجه الاستثمار الذي وجه رئيس الجمهورية بتذليل العقبات فيه، وأنه لا بد من صدور قرارات من رئاسة الوزراء تلزم الجهات والوزارات المختلفة بقواعد وإجراءات محددة في تراخيص المنشآت الطبية وتحديد شباك واحد لإنهاء التراخيص يضم جهتي الاختصاص وهما وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
 
واتفق الحاضرون من طرفي الاجتماع على إجراءات تنسيق وتعاون بين نقابة الأطباء وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص منها تبادل النشر على موقعي النقابة والغرفة للأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل وتحديث المنشآت الطبية الخاصة المختلفة بنقابة الأطباء، أنشطة نقابة الأطباء وغرفة مقدمي خدمات القطاع الخاص، ترشيح الأطباء لدورات الغرفة في مجالات الإدارة والجودة وغيرهما، كيفية التصرف عند الإعتداءات على المنشآت الطبية والعاملين بها والدعم القانوني وتبادل مناقشة القوانين والقضايا الطبية، كما تم الاتفاق على التنسيق بين النقابات الفرعية للأطباء في المحافظات للمشاركة في دورات التوعية عن التأمين الصحي الشامل التي تنظمها غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص بالمحافظات، وأيضاً النظر في تعديل صياغة عقود الأطباء العاملين بالقطاع الخاص لحفظ حقوق الطبيب.
 
وأكدا طرفي الإجتماع على تكرار عقد هذه الاجتماعات بصفة دورية لمناقشة المشكلات والقضايا المشتركة وحلها بطرق سريعة.
 
حضر الاجتماع من جانب النقابة كل من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة، الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، الدكتور أحمد حسين والدكتور خالد أمين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، ومن غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص حضر الاجتماع، كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة، الدكتور أحمد عز الدين، الدكتور خالد سمير، الدكتورة غادة الجنزورى، والدكتور هاني حافظ أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

نقابة الاطباء

غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص

تراخيص المنشات الطبية

نقيب الاطباء



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