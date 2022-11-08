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نص القسم القانونى للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة دفعة 2019

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:15 ص
نص القسم القانونى للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة دفعة 2019 المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة
كتب - أحمد إسماعيل - أحمد عبد الهادي

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بدأ مجلس الدولة فى استقبال المندوبين المساعدين الجدد المعينين من دفعة 2019 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لحلف اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بعد قرار الرئيس بالتصديق علي التعينات الجديدة.
 
وجاء نص القسم الذي سيؤديه المندوبين المساعدين الجدد؛ كالتالي: " أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق، وأن احترم القانون".
 
وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة  القضائية، وعددهم 170 مندوبا.
 
ووسط فرحة عارمة حضر أهالي المندوبين المساعدين الجدد إلى مقر أداء اليمين لحضور الفعاليات, كما شهد المجلس تشديدات أمنية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الحضور بها حرصا على سلامة الحضور.
 
ووضع المجلس ضوابطا للحضور  أبرزها،  الحضور بالزي الرسمي بلون داكن، والحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي، و يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين، ولا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة، مع مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية.
 
 

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المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة



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