ندوة بجامعة الإسكندرية عن "القضية السكانية.. رؤية اجتماعية.. وبرنامج كفاية 2"

الإسكندرية اسماء على بدر

افتتح الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية ، ندوة بعنوان "القضية السكانية ..رؤية اجتماعية...وبرنامج 2 كفاية»، والتى تنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعى بقاعة مؤتمرات كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته، أكد د. فراج أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهودها لمواجهة المشكلة السكانية والتى تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية لافتاً أن الإستراتيجية القومية للسكان 2030 نصت أحد مبادئها على أن المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة لمشاركة الجمعيات الأهلية فى التصدى لهذه المشكلة، والتى تتطلب بذل الجهود التطوعية لمجابهتها، وأضاف د.فراج أن جامعة الإسكندرية نفذت مشروع مودة واستطاعت من خلاله رفع الوعى لدى 20ألف طالب وطالبة بالأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة والحفاظ على كيانها، كما أعلن أن جامعة الإسكندرية بصدد توقيع اتفاقية مع محافظة الإسكندرية لتنظيم حملات التوعية لدى الطلاب بالقضية السكانية وأضرار الإنفجار السكانى.

فيما أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية، أن وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في كافة المحافظات والمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى تبنى الوزارة لمفهوم تنمية الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية من منظور حقوقي متكامل يمكن الأسر المستهدفة من الوصول إلي كافة الخدمات المستحقة لهم من قبل الدولة المصرية بهدف مساعدتهم على الخروج تدريجيا من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، وقال أن أحد أهم أهداف هذا البرنامج هو تبنى مفهوم الاسرة صغيرة العدد من أجل التنمية المستدامة والقضاء على البطالة.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أن برنامج "بناء قدرات كوادر" يضم 12 قضية مجتمعية ، ومن أهمها «قضية تنظيم الأسرة، صحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية.

كما أوضحت الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام أن مشروع ٢ كفاية يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع الدعم النقدي "تكافل"، لتحقيق أحد أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي والتى تعتبرأبرز أهداف مشروع " 2 كفاية ".

حضر الندوة الدكتور أيمن الشيتاوى وكيل كلية التجارة، والدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية، والفنان طارق الدسوقى، ود. سوزانا المنسي المنسق الوزاري لمبادرة وعي للتنمية المجتمعية، وا. أحمد يونس منسق مشروع ٢كفاية بوزارة التضامن، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات مجمع العلوم الإنسانية.