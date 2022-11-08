نائب محافظ بنى سويف يعلن توافر السلع الأساسية خلال زيارته لمركز ومدينة ناصر

بنى سويف هانى فتحى

فى ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ ومعارض بيع السلع لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها ومدى توافرها بكميات تلبى احتياجات المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة فى هذا المجال، تفقد، اليوم، السيد بلال حبش نائب المحافظ مركز ناصر، كما تفقد خلالها عددا من المحال التجارية والهايبرات العاملة فى مجال بيع وتداول السلع الغذائية، بحضور على يوسف رئيس المدينة، حيث حرص نائب المحافظ على الاستماع لعدد من المواطنين، للاطمئنان على توافر السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار والغش التجارى، والتى يشترك فى تنفيذها التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية وغيرهم.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هانى غنيم بأهمية المتابعة المستمرة لحركة السوق وانتظام حركة البيع، وتوافر السلع الأساسية التى تشهد إقبالاً على تداولها، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع، والإعلان عن أماكن تواجد بعض أنواع السلع التى قد لا تكون متوافرة فى بعض المحال التجارية، وذلك بالتوازى مع استمرار حملات الرقابية التموينية يوميا على مستوى المدن والقرى والتى تضم كل الأأجهزة المعنية من التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية وغيرها.