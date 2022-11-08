نائب رئيس جامعة أسيوط تشهد انطلاق ندوة "التغيرات المناخية وتأثيراتها"

فريق المحافظات

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، شاركت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى انطلاق أعمال ندوة توعوية تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية"، فضلاً عن مشاركتها فى غرس الأشجار بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية التى جاءت تزامناً مع إعلان الدكتور أحمد المنشاوى أن شهر نوفمبر من كل عام شهرا للبيئة دعماً للمبادرة الرئاسية للحفاظ على البيئة وتزامناً مع انطلاق أعمال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة دينا ممدوح عميد الكلية، والدكتور صلاح فتوح أبو الوفا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق محمد أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأشادت الدكتورة مها غانم بالدور العلمى والبحثى المتميز الذى تقوم به كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية وهى كلية فريدة من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط وواحدة من أربعة كليات فقط متخصصة في هذا المجال علي مستوي العالم , وهي مفتوحة للطلاب والباحثين للدراسة فى المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا وذلك إيماناً من الجامعة بأهمية الكلية فى دعم قطاع صناعى مهم جداً في مصر والمساهمة في تطويره.

ومن جانبها أعربت الدكتورة دينا ممدوح عن سعادتها لمشاركة الكلية فى احتفالية الجامعة ومستقبلنا الأخضر الذى يأتى تماشياً مع مبادرة إتحضر للأخضر في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تهدف إلي تغيير سلوكيات المجتمع ونشر الوعي البيئي , موضحةً أن كلية تكنولوجيا السكر تسعى إلى الوقوف المشكلات التى تواجه صناعة السكر وكذلك الصناعات التكاملية التي تعتمد علي صناعة السكر، مضيفةً أن الكلية تسخر كل إمكانياتها العلمية والبحثية لحل المشكلات التى تواجه الصناعة فى مصر والعالم العربى، حيث تضم مجموعة متطورة من المعامل والمراكز والمكتبات تضمن تقديم خدمة علمية وبحثية على أعلى مستوى لتؤهل خريجيها لمواكبة سوق العمل.

وأضافت الدكتورة دينا ممدوح أن الزيارة تضمنت مشاركة الدكتورة مها عانم فى انطلاق أعمال الندوة التوعوية التى جاءت تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية" يلقيها الدكتور محمد محمود أحمد مشرف الشعبة البيئية بالكلية وإستشاري معتمد من وزارة البيئة , فضلاً عن مشاركتها في غرس الأشجار المثمرة بالكلية منها شجرة الجوافة، أعقب ذلك تفقد سيادتها معرض نظمه طلاب وطالبات الكلية للتعريف بالكلية والأقسام التي تضمها، فضلاً عن تعريف المعامل وأحدث الأجهزة.