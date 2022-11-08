نائب رئيس جامعة أسيوط تشارك فى غرس الأشجار بكلية الآداب.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

شاركت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في غرس الأشجار بكلية الآداب حيث كان في إستقبالها الدكتور مجدي علوان عميد الكلية، والدكتور خالد سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فضلاً عن السادة رؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالكلي، وذلك .تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

وأكدت الدكتورة مها غانم، علي حرص إدارة الجامعة علي القيام بدورها المجتمعي والثقافي وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة إلي مواجهة التغيرات المناخية والإحتباس الحراري وذلك من خلال زراعة الأشجار التي تتميز بجودة عائدها وإنتاجها المثمر، فضلاً عن زيادة المساحات الخضراء الجمالية داخل الكلية، مؤكدةً علي حرصها علي المشاركة في المبادرة لغرس الأشجار المثمرة وذلك لتشجيع أفراد المجتمع الجامعي علي الإهتمام بثقافة التشجير التي لها مردود بيئي وجمالي للمجتمع .

وحول تفاصيل اليوم أوضح الدكتور حامد مشهور أن الزيارة تضمنت مشاركة مشاركة الدكتورة مها غانم في غرس شجرتين "ياسمين هندي" بالكلية، فضلاً عن تفقد سيادتها لمعرض أقامه الطلاب تزامناً مع مبادرة إتحضر للأخضر وإحتفالية جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر حيث ضم المعرض عدد 75 لوحة تقريباً منها طارات هاند ميد، وبراويز من أعمال المناديل والجينز.



نائب رئيس جامعة أسيوط تشارك في غرس الأشجار



نائب رئيس جامعة أسيوط تشارك في غرس الأشجار (2)



غرس الأشجار بجامعة أسيوط

الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط

الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط