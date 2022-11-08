نائبة محافظ أسوان تشهد فعاليات التبادل الثقافى بين المدرسة المصرية اليابانية ونظيرتها بطوكيو

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وعبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم التبادل الثقافى والذى تم تنظيمه بين المدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد ومدرسة Elementary school بطوكيو باليابان، كأول مدرسة مصرية تنظم ذلك الحدث على مستوى الجمهورية.

حضر الفعاليات الخبير اليابانى "كوا جوى" والدكتورة صفاء حامد، مسئول المدارس اليابانية والمشرف على أنشطة التوكاتسو بالمديرية، والدكتورة منال خضرى، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع بجامعة أسوان.

بدأ اللقاء بتقديم التحية بين طلاب المدرستين والحضور من الجانبين لمدة 5 دقائق، ثم كلمة مدير المدرسة وقامت بالترجمة هبة يوسف، وعقب ذلك التعريف بالمدرستين وتبادل الأسئلة والنقاش بين المدرستين، ثم عرض طلاب المدرسة اليابانية صور وفيديوهات للأنشطة المقدمة داخل المدرسة من خلال اليوم الدراسى، وبدورهم عرض طلاب المدرسة جزء من يومهم الدراسى بمساعدة معلمى المدرسة، وتبادل الحضور انطباعاتهم عن اللقاء.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم أن تنظيم فعاليات يوم التبادل الثقافى المصرى اليابانى يأتى ضمن أوجه تعزيز التبادل الثقافى بين البلدين وتوطيد العلاقات الثقافية والعلمية، ومد جسور التواصل والتعاون بما ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية، وعلى هامش اللقاء تفقدت السيدة نائب المحافظ مع وكيل المديرية مبنى وحديقة المدرسة وعدد من الأنشطة المقدمة بها.

وعقب ذلك أجرى السيد وكيل المديرية جولة تفقدية حيث اطمأن لحسن سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدارس.