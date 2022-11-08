مهرجان طيبة الدولى للفنون بأسوان ينظم ورشة لتعليم آخر لغة مصرية قديمة.. صور

أسوان عبد الله صلاح

واصل مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، في دورته السابعة، فاعلياته بمحافظة أسوان، وأقيمت اليوم الثلاثاء، ورشة تعليم آخر خطوط اللغة المصرية القديمة "القبطية" بمتحف النوبة، أدارتها الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان.

كما زار أعضاء المهرجان والفرق الدولية المشاركة، معبد كوم أمبو الأثرى وتفقدوا متحف التمساح، واستمعوا لشرح وافى عن تاريخ المعبد وتشييده خلال العصور القديمة وبراعة المصرى القديم في العمارة والبناء.

وتختتم غداً الأربعاء، فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السابعة، والمقام خلال الفترة من ٥ إلى ٩ نوفمبر الجاري بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وبالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والتربية والتعليم، وتضمن المهرجان، عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية بمشاركة دول الأردن، الكويت، سلطنة عمان ،السودان، مصر.

ويأتى تأكيدا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على أهمية المهرجانات الدولية لدعم وتوطيد العلاقات الودية والدولية وتحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والإفريقية والأجنبية، فضلاً عن دورها فى تبادل الثقافات.