ممثل بلجيكا بـCop27: علينا دعم الشراكات والتعاون الدولى للطاقة البديلة

قال ممثل بلجيكا فى جلسة "مستقبل الطاقة"، إن أوربا تعتمد على الهيدروجين الأخضر لأنه لا يمكن أن تتوقف الأنشطة الصناعية فى أوروبا ولضمان استدامة هذه الأنشطة وزيادتها يتم الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن هناك نقاش مستمر حول الأمن وأمن الطاقة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفورى وإيجاد مصادر الطاقة البديلة.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "نحتاج مزيدا من التعاون وبناء الشراكات والعلاقات التجارية والتركيز على التنوع فى مصادر الطاقة.. ومبادرة منتدى الهيدروجين الأخضر خطوة هامة لدعم هذا المسار".

وتابع ممثل بلجيكا: "نجد الكثير من الانتقادات هنا وهنا.. ونحن لابد أن نركز على تحقيق التقدم من خلال التعاون المشترك والعمل الجماعى وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وإشراك القطاع الخاص والمشاركة فى وضع الميزانيات وتخصيص التمويل اللازم للمشروعات".