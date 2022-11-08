اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مليون جنيه غرامة تخصيص أموال الجمعيات لغير أغراضها بقانون تنظيم العمل الأهلى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:00 ص
مليون جنيه غرامة تخصيص أموال الجمعيات لغير أغراضها بقانون تنظيم العمل الأهلى الجلسة العامة بمجلس النواب _ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حزمة من العقوبات حال مخالفة النصوص، حيث نص التشريع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من، مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.

وتنص المادة (45):

يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 


العمل الأهلى

قانون العمل الأهلى

تنظيم ممارسة العمل الأهلى

الجمعيات الأهلية



الموضوعات المتعلقة

حراك جماهيرى بمحافظات الجمهورية لدعم الحوار الوطني.. التنسيقية تتوجه لكل شارع وقرية لنقل صوت المواطن.. وتحالف العمل الأهلى ينظم 8 جولات بمشاركة حاشدة.. وتمثيل مختلف الفئات أولوية للوصول لمخرجات تعبر عن الجميع

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:00 ص

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: حصاد أولى ثمار مبادرة ازرع بعد 5 شهور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:00 م

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق مبادرة "ازرع" لتنمية صغار المزارعين

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:00 م

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق مبادرة "ازرع" ..تقرير لـ"إكسترا نيوز"

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة