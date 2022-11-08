مصر جسر عالمى للطاقة الخضراء.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع الهيدروجين الأخضر ..إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27"، الذى ينعقد فى مدينة شرم الشيخ.

- أطلق مع رئيس وزراء النرويج المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر - قدرة المرحلة الأولى من المحطة فى منطقة "العين السخنة" 100 ميجاوات - المشروع نموذج عملى للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة - ترتكز الشراكة إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطنى والأجنبى - النرويج ملتزمة بدعم عمل المناخ الدولى وتعزيز جهود التحول الأخضر - تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول العام 2035 - أطلقت مصر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة منذ العام 2016 - تتسق الاستراتيجية مع "رؤيـة مصـر 2030" والأهداف الأممية للتنمية المستدامة - قناة السويس أهم مواقع العالم والمشروع يُمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة - القمة قادرة على إظهار وحدتنا ضد تهديد وجودى لن نتغلب عليه إلا بالعمل الجماعى والتنفيذ الفعال - القطاع الخاص أصبح واثقا فى مناخ مصر ونشجعه على الاستثمار فى الطاقة - جارٍ تنفيذ مشروعات عديدة فى الكهرباء وطاقة الرياح والشمس - الطاقة المتجددة قادرة علـى جـذب الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة - الربط الكهربائى وتجارة الطاقة يلعبان دورا مهما فـى تعزيـز أمن الطاقـة - مصر تشـارك بفاعلية كبيرة فى أسواق الكهرباء وكل مشروعات الربط الإقليمى - نعمل علـى مشروع ربط مع اليونان لتكون مصر جسر طاقة بين أفريقيا وأوروبا - ربط أفريقيا بأوروبا يستوعب طاقات القارة السمراء الضخمة من مصادر متجددة - اتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز الاستفادة من إمكاناتنا الهائلة فى الطاقة المتجددة - نحرص على تذليل أية عقبات للاستثمار ونضع خارطة طريق لزيادة الاستثمارات - سعت مصر مبكرا إلى التحول لنموذج تنموى مُستدام يحافظ علـى البيئـة - مصر حريصة على دعـم جهود أفريقيا للنفاذ إلى مصادر الطاقة النظيفـة - التحول الأخضر فرصة واعـدة لتحقيــق التنميـة الاقتصادية فـى مصر وأفريقيا - نثمن كل الجهود مـن أجـل نجـاح cop27 فى الخروج بتوصيات ناجحة - أشكركم وأؤكد أن مصر لـن تـدخر جهدا فى سبيل تشجيع الاستثمار فى الطاقة الخضراء