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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:18 م
أكرم القصاص
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مصر تقود العالم للطاقة الخضراء.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:00 م
مصر تقود العالم للطاقة الخضراء.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر تقود العالم للطاقة الخضراء.. الرئيس السيسى يطلق مبادرة "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد"الرئيس: مصر تمتلك إمكانات هائلة فى إنتاج الطاقة النظيفة تمكنها من التحول إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد".

 

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المستشار الألمانى يتوقع استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة بحلول 2050 :حان الوقت لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لسد فجوة الطاقة

 


 

السيسى و«بن زايد» يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لطاقة الرياح.. والرئيس القبرصى: الرئيس السيسى لديه اهتمام كبير بقضية المناخ
 

الرئيس يشارك فى قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط ويؤكد: مصر حرصت على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ

 

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