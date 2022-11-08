مصر تقود العالم للطاقة الخضراء.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر تقود العالم للطاقة الخضراء.. الرئيس السيسى يطلق مبادرة "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد"الرئيس: مصر تمتلك إمكانات هائلة فى إنتاج الطاقة النظيفة تمكنها من التحول إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد".

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