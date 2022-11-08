مصر تدخل عصر الهيدروجين الأخضر من أوسع أبوابه.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

جاء إعلان تشغيل مصنع سكاتك وأوراسكوم كونستراكشون وفيرتيجلوب للهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 100 ميجاوات في العين السخنة، تكليلا لجهود الدولة التي بدأت منذ أشهر للتحضير لهذه الخطوة، والتي تضع مصر بين الدول المنتجة لوقود المستقبل، بمشروع من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

ويعتبر تحالف سكاتك النرويجية هو الأول من بين 16 اتفاقية وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأجهزة الدولة المعنية استعدادا لقمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، ويعرض "اليوم السابع" بالإنفو جراف تفاصيل الاتفاقيات وفقا لما يلي:



تفاصيل مذكرات التعاون التي وقعتها المنطقة الاقتصادية قبل قمة المناخ تفاصيل مذكرات التعاون التي وقعتها المنطقة الاقتصادية قبل قمة المناخ



مذكرات التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر

مذكرات تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

سكاتك النرويجية: إنتاج مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء

"H2 industries" الألمانية: لإنتاج 300 ألف طن سنويا – الهيدروجين الأخضر

ميرسك الدنماركية: الإنتاج غير محدد

اميا باور الإماراتية: الإنتاج 390 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء

رنيو باور الهندية: الإنتاج 1.320 مليون طن سنويا – الهيدروجين والأمونيا

مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية: الإنتاج 480 ألف طن سنويا

"EDF" رينيوايلز الفرنسية وزيرو ويست المصرية: الإنتاج 350 ألف طن – الهيدروجين والأمونيا

توتال انرجي الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية: الإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء

"Globale" البريطانية: المساحة 10 ملايين متر مربع والإنتاج 2 مليون طن سنويا

"MEP" الأمريكية المصرية: المساحة 100 ألف متر مربع والإنتاج 120 ألف طن سنويا

الفنار السعودية: المساحة 4 ملايين متر مربع والإنتاج 500 ألف طن سنويا

"Acme" الهندية: المساحة 4.5 ملايين متر مربع والإنتاج 2.2 مليون طن سنويا

الكازار الإماراتية: المساحة 37 ألف متر مربع والإنتاج 230 ألف طن سنويا

"Acts" البريطانية: المساحة 2 مليون متر مربع والإنتاج 200 ألف طن سنويا

"K&K" الإماراتية: الإنتاج 230 ألف طن سنويا

"FFI" الاسترالية: الإنتاج 2.2 مليون طن سنويا