مصرع 2 وإصابة 12 فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالى

لقي مواطنان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون في حادث تصام، وقع بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام محطة بنزين طهطا، باتجاه أسيوط، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 12، وتم نقل الجثتين والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.