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مستشار "الزراعة": كميات من الانبعاثات تتجاوز 50 مليار طن سنويا تضخها دول صناعية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:49 ص
مستشار "الزراعة": كميات من الانبعاثات تتجاوز 50 مليار طن سنويا تضخها دول صناعية محمد فهيم
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة، إن أزمة التغير المناخى هي أزمة مستمرة على سطح الأرض، حيث إن كل الأزمات التي واجهت البشرية انتهت حتى الحروب العالمية إلا هذه الظاهرة الخاصة بالتغيرات المناخية تزداد عنفا.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال تصريحاته بنشرة أخبار القاهرة الإخبارية، أنه قد يحدث في وقت قريب إذا لم يتدارك العالم سيحدث مالم يحسب عقباه، خاصة أن طبقة الغلاف الجوى مليئة بغازات الاحتباس الحرارى .

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن ما تم ضخه من انبعاثات خلال الـ50 عاما الماضية ما زال موجودا حتى والآن ويتم ضخ كميات كبيرة من الانبعاثات تتجاوز 50 مليار طن سنويا من الدول الصناعية والتي تربحت كثيرا من هذا الضخ الكبير في الغلاف الجوى.


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