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مستشار ألمانيا بقمة المناخ: حان وقت زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لسد فجوة الطاقة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:04 م
مستشار ألمانيا بقمة المناخ: حان وقت زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لسد فجوة الطاقة المستشار الألمانى
إبراهيم حسان

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قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن توقعاته للمستقبل هى أن هناك نقطة ستتحول فيها كافة المشروعات الحكومية وقطاع الأعمال لاستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر أساسى، موضحا: "حان الوقت الآن لزيادة استخدام الهيدروجين الأخضر، ودراسة كيف يكون مصدرا أرخص لإنتاج الطاقة".

 

وأضاف المستشار الألماني، في كلمته بجلسة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر" على هامش مؤتمر المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك فرصة كبيرة وأكبر من أي وقت مضى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ونقل التكنولوجيا الأساسية الخاص به.

 

وتابع المستشار الألمانى: "لابد أن نبدأ الآن فى إنتاج الهيدروجين الأخضر لسد الفجوة فى مجال الطاقة، وأن نشجع على زيادة الثقة في استثمارات الطاقة النظيفة".


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