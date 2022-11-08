اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مراقبة بكوب 27: التعاون الدولى يدعم جهود مواجهة تغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:18 ص
مراقبة بكوب 27: التعاون الدولى يدعم جهود مواجهة تغير المناخ مراقبة بالمناخ
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت مراقبة مناخ في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص، قائلة: "شكرا جزيلا للرئيس السيسي على استضافتنا اليوم وتوفير بعض الملامح عن هذه مبادرة شرق المتوسط والشرق الأوسط.. وهذا يعطي أهمية كبيرة لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وتركيز الجهود لمواجهة التغير المناخي.. الحفاظ علي الطبيعة وآليات للتعاون الدولي على كافة المستويات بداية من المستوي الأعلى حتى المستوي الأقل. 
 
وأضافت خلال كلمته خلال قمة رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التغير المناخي يتطلب دعم كافة الإجراءات الفعلية وجميع البيانات اللازمة لتمكين صنع القرار المناسب لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. لابد أن نكون جميعا في نفس المركب.. ولابد من تحديد الموارد اللازمة لتحقيق خطط العمل وفق أكثر الطرق كفاءة". 
وتابعت: "المملكة المتحدة تعمل بالفعل في مجال مواجهة التحديات.. نحن ننظر إلى موضوعات المياه والطاقة.. لإضافة عناصر إضافية ولا يمكن أن تعمل دولة بمفردها.. لمنع عدم وجود فجوات أو ضياع الجهود.. ونعدكم بمواصلة العمل.. لتحقيق الأهداف في مواجهة تغير المناخ".

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

وزير البيئة الإسرائيلية: نحتاج خطط عملية وواقعية لمواجهة تغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:02 ص

رئيس وزراء الأردن: نتعهد باتخاذ جميع الإجراءات الشاملة لضمان النمو الأخضر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:55 ص

رئيس العراق: المياه تتأثر بتغير المناخ ولا بد من التعاون الإقليمى للحفاظ عليها

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:53 ص

مستشار رئيس قبرص: خطة العمل الإقليمية بشأن المناخ تتطلب إجراءات تنفيذية على الأرض

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:46 ص

الرئيس السيسي: منطقتنا الإقليمية من أكثر مناطق العالم تضررا من تبعات تغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:28 ص

الرئيس السيسي: مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ تنطوى على مكون علمى لا غنى عنه

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة