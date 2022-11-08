مراقبة بكوب 27: التعاون الدولى يدعم جهود مواجهة تغير المناخ

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

وجهت مراقبة مناخ في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص، قائلة: "شكرا جزيلا للرئيس السيسي على استضافتنا اليوم وتوفير بعض الملامح عن هذه مبادرة شرق المتوسط والشرق الأوسط.. وهذا يعطي أهمية كبيرة لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وتركيز الجهود لمواجهة التغير المناخي.. الحفاظ علي الطبيعة وآليات للتعاون الدولي على كافة المستويات بداية من المستوي الأعلى حتى المستوي الأقل.

وأضافت خلال كلمته خلال قمة رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التغير المناخي يتطلب دعم كافة الإجراءات الفعلية وجميع البيانات اللازمة لتمكين صنع القرار المناسب لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. لابد أن نكون جميعا في نفس المركب.. ولابد من تحديد الموارد اللازمة لتحقيق خطط العمل وفق أكثر الطرق كفاءة".

وتابعت: "المملكة المتحدة تعمل بالفعل في مجال مواجهة التحديات.. نحن ننظر إلى موضوعات المياه والطاقة.. لإضافة عناصر إضافية ولا يمكن أن تعمل دولة بمفردها.. لمنع عدم وجود فجوات أو ضياع الجهود.. ونعدكم بمواصلة العمل.. لتحقيق الأهداف في مواجهة تغير المناخ".