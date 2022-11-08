اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محمود محيى الدين مبادرة أسواق الكربون : يجب وضع أفريقيا فى الاعتبار.. إنفوجراف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:03 م
محمود محيى الدين مبادرة أسواق الكربون : يجب وضع أفريقيا فى الاعتبار.. إنفوجراف محمود محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية نتجت عن تعاون إقليمي بين الدول الأفريقية وتساهم في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في مختلف دول القارة.
 
محمود محي
 
مبادرة أسواق الكربون الأفريقية نتاج تعاون إقليمى وتسهم فى توفير التمويل اللازم لعمل المناخ بالقارة
 
المبادرة تتماشى مع الأولويات الخمسة لـcop27 إذ تحرص أفريقيا على التنفيذ الفعلى للمبادرة
 
تساهم أسواق الكربون فى تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخى بما فيها إجراءات التخفيف والتكيف
 
المبادرة تعاون إقليمى يحقق توطين العمل المناخى وتنعكس نتائجها على المزارعين والشركات الصغيرة
 
أسواق الكربون تشهد نموا ملحوظا على مستوى العالم إذ نمت بنسبة 31% منذ العام 2016
 
زاد الطلب على أرصدة الكربون بنحو 50% كما تزايد الطلب على أرصدة الكربون فى أفريقيا
 
من الضرورى تحقيق التوزيع العادل والشفافية فيما يتعلق بالعوائد الخاصة بأسواق الكربون
 
ضرورة وضع ديناميكيات اقتصاد أفريقيا فى الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو وجذب الاستثمار

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة