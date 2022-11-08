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محمود محيى الدين بـ"كوب 27": لا يوجد تناقض بين المناخ والتنمية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:56 م
محمود محيى الدين بـ"كوب 27": لا يوجد تناقض بين المناخ والتنمية محمود محيى الدين
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه لا يوجد تناقض بين المناخ والتنمية، مؤكدا أن المناخ عمل تنموي وتمويل المناخ هو تمويل للتنمية.

وأضاف خلال كلمته في قمة المناخ "كوب 27"، التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ: "يعطينا مهمة كبيرة بكيفية التنفيذ ولكن نعتمد أكثر على التنفيذ.. وبدأ العمل في افريقيا على تنفيذ ما كان نعمل عليه مع قمة "كوب 27" والأمم المتحدة.. وهناك مشروعات خاضعة للتمويل تغطي التكيف في إطار مواجهة تغير المناخ".

 


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