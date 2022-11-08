محمد نادر أصغر مطرب ومنشد دينى من أبناء محافظة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

بالرغم من صغر سنه، إلا أنه نشأ على حب الغناء الكلاسيكى والإنشاد الدينى وطور موهبته بالتدريب والتأهيل على أيدى المتخصصين، و"اليوم السابع" التقى محمد نادر أبو عبدلله ابن 11 عاما، طالب من أبناء محافظة دمياط والذى لمع فى الغناء والإنشاد الدينى يتعرف على موهبته ومشواره الفنى.

ويقول محمد نادر طالب بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة شجرة الدر بفارسكور: أحب الغناء منذ طفولتى وبدأت اتحسس موهبتى من kg2، وأخبرت أسرتى وجدتى عن حبى للغناء والتحقت بقصر ثقافة فارسكور وتتلمذت على يد باسم جمعة بقصر الثقافة حتى سن 8 سنوات، وشاركت فى بعض الحفلات ثم اشتركت فى "ذا فويس كيدز"، وسافرت إلى لبنان لمدة شهر ثم بعدها لمدة 15 يوما، وكنت أغنى الأغانى الكلاسيكية والتراث للفنانين العظماء مثل ام كلثوم، كارم محمود، وغيرهم من كبار الفنانين.

ثم جاءت مرحلة الإنشاد الدينى وتوجهت إلى مدرسة الشيخ محمود التهامى ودخلت اختبار ثم دراسة لمدة 3 أشهر، وشاركت بعدها فى حفلات إنشاد دينى بجامعة القاهرة، وحلوان، ثم حاليا مرحلة التدريب فى دار الأوبرا لتنمية المواهب.

وأضاف محمد نادر: نفسى اكمل فى مشوارى الغنائى وأكون مطرب ومنشد معروف وأحظى بحب وقبول الناس.