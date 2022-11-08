محافظ كفر الشيخ يوافق على تشغيل فصول ملحقة بمرحلة رياض الأطفال

كفر الشيخ محمد سليمان

وافق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على تشغيل عدد من الفصول الملحقة بمرحلة رياض الأطفال بمدارس اللغات، وذلك لاستيعاب الأطفال المتقدمين للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات ممن فى عمر خمس سنوات او تجاوزها.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تشغيل فصل ملحق على مدرسة رزق حمامو الابتدائية التابع لمدرسة بلطيم الرسمية للغات، وتشغيل فصلين بمدرسة اعتماد الصلاحي للغات بكثافة 22 طفل بالقاعة بمركز بيلا، وتشغيل فصل بمدرسة الزعفران الرسمية للغات بمركز الحامول، وتشغيل فصل ملحق بمدرسة فاطمة الزهراء تابع لمدرسة البرج الرسمية للغات، بالإضافة لتشغيل فصل ملحق بمدرسة الزهراء ب وفصل ملحق بمركز الطفل المتطور، وفصل ملحق بمدرسة سخا النموذجية تابعين لمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات، وفصلين ملحقين بمدرسة سخا النموذجية تابعين لمدرسة الزهور الرسمية للغات، وفصلين ملحقين بمدرسة القنطرة ب ج، وفصل ملحق بمدرسة سخا النموذجية تابعين لمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى للغات، وفصل ملحق بمدرسة الشهيد أحمد فتحى العدوى ب تابع لمدرسة المنتزة الرسمية للغات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم لوجود 545 طفلا ممن هم فى عمر الخمس سنوات او تجاوزها بـ 5 إدارات تعليمية لم يتم تسكينهم بعد.