محافظ سوهاج يستقبل وفدا من وزارة الشباب لبحث إطلاق قوافل رياضية مكثفة

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، وفدا من وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أحمد عفيفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى للوزارة، وعدد من مديرى إدارات الشباب والرياضة بالوزارة، بحضور محمد فريد شوقى وكيل الوزارة بسوهاج، وذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإطلاق قوافل رياضية مكثفة بمحافظات "أسيوط، والمنيا، وسوهاج" بصعيد مصر كمرحلة أولى، ومتابعة وتطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية بمحافظات الصعيد.

ورحب محافظ سوهاج بوفد وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة سوهاج، معربا عن تقديره لدور وزارة الشباب والرياضة، وما تقوم به من برامج وأنشطة لدعم أبنائنا فى محافظات الصعيد، خاصة محافظة سوهاج، وما تشهده المحافظة من طفرة تنموية من خلال المبادرات والبرامج الرئاسية، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح القوافل الرياضية التي ستطلقها الوزارة في الوصول إلى المستهدف منها، ودعم أبنائنا من شباب وفتيات سوهاج، وخاصة أصحاب المواهب الرياضية .

ومن جانبه وجه أحمد عفيفي الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تنويع وتكثيف تواجد الخدمات الرياضية والشبابية، وإحداث نقلة نوعية وثقافية ورياضية لأبنائنا من شباب وفتيات صعيد مصر، وخاصة في محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن زيارة اليوم جاءت للتعرف على أبرز متطلبات شبابنا من برامج ومشروعات، وتقديم الدعم اللازم لهم وللكيانات الشبابية، من خلال ما سيتم تقديمه من مقترحات ومشروعات وبرامج وأنشطة خلال الفترة المقبلة.