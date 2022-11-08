محافظ سوهاج يستقبل رئيس المحكمة الابتدائية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمكتبه المستشار عبد الناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتعاون المستمر بين مختلف الأجهزة بالمحافظة، والتأكيد على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بما يخدم مصلحة المواطن السوهاجى.

وثمن محافظ سوهاج خلال اللقاء دور القضاء المصرى وأهميته باعتباره الدعامة الأساسية في أي مجتمع مدني لإرساء قواعد العدل، والرحمة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أشاد المستشار عبد الناصر تايب بالتعاون المستمر مع محافظة سوهاج، وما تشهده المحافظة من تقدم وتطور في مختلف القطاعات، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، خاصة محافظة سوهاج.