محافظ المنوفية يتابع مستجدات تنفيذ برنامج خدمات الصرف المستدامة.. صور

تابع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة تلا، آخر مستجدات الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية الميجا والممول من البنك الدولي والأسيوي، للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وعدد من مهندسي الشركات المنفذة.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع شبكات الانحدار وخط الطرد ومحطة الرفع لقرى منشأة محمد - كفر صناديد - كفر العرب البحرى، والذي سيخدم 6 آلاف و200 وحدة سكنية بقيمة إجمالية ما يزيد عن 111 مليون جنيه، حيث جاري تنفيذ أعمال صب الخرسانة وغرف الصمام الحاجز وواقيات التصرف والمحابس، ومن المقرر نهو المشروع نهاية 2023.

وخلال جولته سيراً علي الأقدام، تفقد محافظ المنوفية أعمال تنفيذ مشروع شبكات الانحدار وخط الطرد ومحطة الرفع بقرية كفر قرشوم، والذي سيخدم حوالي 25 ألف مواطن، بقيمة إجمالية ما يزيد عن 44 مليون ومن المقرر نهو المشروع بنهاية 2023، فيما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية صفط جدام، علي مساحة 12ألف و600 م2 بسعة تصل إلى 6ألاف م3/ يوم وبقيمة تعاقدية بلغت ما يقرب من 128 مليون جنيه لخدمة 13ألف و200 وحدة سكنية، وجاري تنفيذ الأعمال المسلحة والأساسات والمباني بأحواض الحمأة ومبني المطافي وأحواض الكلور والتلامس والتجفيف ومبني المخزن والورش، ومن المقرر أن يتم نهو المشروع في منتصف 2024.

وخلال تفقده شدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والإسراع في تنفيذ الأعمال لدخول المحطات الخدمة فى أقرب وقت، وذلك فى ضوء خطة الدولة الشاملة للنهوض والارتقاء بقطاع البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحى وتوصيلها بالمناطق الريفية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بكل المواصفات الفنية، كما وجه بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم كون المشروع خدمي وهام ولضمان نهو كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن "المنوفية" تحتل الصدارة في تنفيذ تلك البرنامج، وذلك بفضل جهود ودعم محافظ المنوفية ومتابعته الميدانية المستمرة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات، مضيفاً أن المشروع يتكون من 4 محطات معالجة ، 14 محطة رفع، شبكات انحدار وسيخدم عدد 16 قرية و14 تابع بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 42 ألف توصيلة منزلية لخدمة ما يقرب من 184 ألف نسمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع الحيوى سيساهم وبشكل ملحوظ في رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعيتها بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة الشهداء، لتفقد أعمال الرصف والتطوير بطرق 732 بداية من موقف الشهداء، 16 بداية من موقف العراقية، وأعمال تركيب البلدورات بشارع كفر الشيخ منصور، وكذا تفقد منفذ بيع السلع الغذائية.