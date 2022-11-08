محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للبدء فى إنشاء مصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، والاتفاق على تسليم الأرض المخصصة لذلك للبدء فى تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد البديوى العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة نجلاء حسوبة مدير عام الإسكان، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلى الكهرباء والاتصالات والطرق.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة كافة التفاصيل والإجراءالت المتعلقة بتخصيص الأرض لصالح الشركة المنفذة للمشروع، مضيفاً أنه تم الموافقة على العرض المقدم من مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والخاص بإعداد التصميمات اللازمة للمشروع، كما تم توفير التمويل اللازم لتوصيل خدمات المرافق للموقع المزمع إنشاء المشروع عليه.

ووجه المحافظ مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالتنسيق مع المقاولين التابعين لشركات المرافق لسرعة البدء في إجراءات الرفع المساحى للموقع، والتنسيق مع العضو المنتدب لشركة يازاكى مصر لتفقد الموقع أثناء أعمال الرفع المساحى.