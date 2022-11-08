محافظ الشرقية: طرح 16 ألف كيلو أرز بسعر 14 جنيها للكيلو بديرب نجم ومنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار مديرية التموين في طرح كميات كبيرة من الأرز أمام المواطنين وبأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجاتهم ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات التموينية بشن حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتلاعب بقوت المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت مديريه التموين بالتنسيق مع رئاسة مركزي ديرب نجم ومنيا القمح بطرح 16 ألف كيلو جرام أرز بسعر 14 جنيها للكيلو للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه تم توزيع 10 آلاف كيلو جرام أرز على المواطنين بميدان الشهداء بمدينة ديرب نجم، وذلك تحت إشراف العاملين بالمركز وإدارة تموين ديرب نجم.

فيما أشار محمد عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة منيا القمح إلى قيام المركز بالتنسيق مع مديرية التموين لتوزيع 6 آلاف كيلو جرام أرز على المواطنين بسعر 14جنيها للكيلو الواحد، وذلك أمام مقر ديوان عام رئاسة المركز.

قدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم وتوفير كميات كبيرة من الأرز وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجاتهم اليومية من تلك السلعة الغذائية الهامة.