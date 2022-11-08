محافظ الإسكندرية يكلف بطباعة ملصقات توعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27، الجهات المعنية بالتنسيق لطباعة ملصقات توعية من مخاطر الأكياس البلاستيكية والأضرار التي تسببها على الصحة والبيئة والمجتمع والتغيرات المناخية، وتوزيع تلك الملصقات على المواطنين.

كما شدد على تكثيف حملات التوعية للمواطنين على كافة المستويات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفي هذا الإطار ، قامت الأجهزة المعنية بحي وسط تحت إشراف الأستاذة عزة سعد رئيس الحي، بطباعة نشرات توعوية وتوزيعها علي المواطنين المترددين على الحي، حيث تم توزيع النشرات من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، و بالأسواق على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت والافران ، للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة والمجتمع.

وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسي، أعمال أعمال رفع كفاءة النظافة بطريق إسكندرية مطروح ورفع ناتج تقليم الأشجار و كافة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال صب أحواض الزراعات الجديدة وأعمال دهانات للبلدورات وبعض أحواض الزراعات.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية كان قد أطلق مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية" بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تفعيل إجراءات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. حيث أكد على حرص المحافظة لتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية.