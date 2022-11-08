محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات بالأراضى الزراعية أو البناء المخالف

كتب - أسامة عبد الحميد

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة فور رصدها، سواء عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو حملات المتابعة والرصد وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

ولفت محافظ أسيوط، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، حيث إننا نعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومحمدعبدالغني رئيس مركز منفلوط وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم ومسئولي حماية الأراضي وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.



تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات بشأن رصد التعديات ومخالفات البناء العشوائي، ومدى التنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وباقي الجهات المعنية.



ووجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إزالة أي تعدي يحدث على الأراض الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، كـ (المتغيرات المكانية ، والمتابعة الميدانية ، ورؤساء المدن ، والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية )، وغيرها للتعامل مع ظاهرة البناء العشوائية والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.



