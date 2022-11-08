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محافظة الجيزة تعلن عن 6 معارض جديدة لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:00 ص
محافظة الجيزة تعلن عن 6 معارض جديدة لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة جهودها، إقامة عدد من المنافذ والمعارض السلعية الكبيرة لتغطية كافة قطاعات المحافظة بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتستعد المحافظة لافتتاح عدد من منافذ ومعارض السلع الغذائية، لتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث جاري تجهيز معرض كبير للسلع في حي فيصل، سيتيح المنتجات الغذائية بالأسعار التموينية المحددة، بمشاركة 60 عارض.

كما تواصل المحافظة، تجهيز معرض للسلع في حي الطالبية للسلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفواكه، بمشاركة تجار سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تجهيز ما يقرب من 4 معارض في مراكز البدرشين والعياط وأبو النمرس والحوامدية؛ لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية حريصة علي توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية لإقامة عدد من المنافذ والمعارض السلعية الكبيرة لتغطيه كافة قطاعات المحافظة بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطنين، وذلك بإتاحة السلع بالمنافذ السلعية أو تخصيص بارتشن لعرض السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة داخل السلاسل التجارية بالتوازي مع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة وذلك لزيادة المعروضات أمام المواطنين الامر الذي سيساهم في مواجهه اي تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة معارض ومنافذ سلعية بقطع الأراضي الفضاء بدون تحميل العارضين والمشاركين بتلك المعارض أي أعباء مالية مع التأكيد على ضرورة أن تكون المعروضات بنسب تخفيض جيدة للتخفيف على المواطنين.


أسعار السلع

السلع الغذائية

منافذ السلع

احتكار السلع

السلع التموينة

الجيزة



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