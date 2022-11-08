محافظا بنى سويف والفيوم يطمئنان على مصابى حادث أسيوط الغربى

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتصالا تليفونيا بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للاطمئنان على مصابى تصادم سيارتين، الذى وقع مساء اليوم على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وأسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 10 آخرين جميعهم من بني سويف باستثناء حالة من القليوبية.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بالفيوم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفيما يتعلق بالمتوفين منهم 4 توفوا أثناء الحادث تم نقل جثثهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طامية، وجثتين توفيا أثناء نقلهما للمستشفى الجامعى.

هذا وقد كلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف بمتابعة مستجدات وتداعيات الحادث بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، حيث أفاد يوسف بأنه يتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، وكذا إجراءات استخراج تصاريح الدفن من النيابة، بجانب اتخاذ ما يلزم للتواصل مع ذوي المصابين والمتوفين.

كما أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وأن يتغمدهم بواسع رحمته، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أنه كلف الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع محافظة الفيوم لإجراء التسهيلات اللازمة، مثنيا على جهود المنظومة الصحية بالفيوم التي تعاملت مع الحادث الأليم بكل إخلاص وتفان.