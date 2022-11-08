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مادورو يلتقى مع ماكرون فى COP 27: "متى تزورنا؟"

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:12 م
مادورو يلتقى مع ماكرون فى COP 27: "متى تزورنا؟" رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
فاطمة شوقى

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اجتمع رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو لمدة دقيقتين مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على هامش مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر ، وقال له مازحا: "متى ستزورنا؟".
 
وأشارت صحيفة الأونيبسيون الفنزويلية إلى أن ماكرون تحدث عن تقدم اليسار فى أمريكا اللاتينية بانتصارات الرئيس بترو فى كولومبيا ولولا دا سيلفا فى البرازيل، مشيرا إلى أن القارة تعيد توحيد نفسها، بينما قال مادورو إن فرنسا تلعب دورا إيجابيا.
 
وقال ماكرون أمس خلال مشاركته فى المؤتمر، إن فرنسا وأوروبا هما على الطريق الصحيح في مجال خفض الانبعاثات، موضحا أن على الدول الكبرى أن تتخلى سريعا عن الفحم.
 
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال كلمته أمام قمة COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخى: علينا مواصلة تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي من خلال التعاون والعمل الجماعي، وسنواصل الانخراط في مشاريع الطاقة المتجددة.
 
وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الهند بدأت وأطلقت استراتيجية طموحة للغاية في الطاقة، الطاقة المتجددة متسارعة سنصاحبها بقوة، والطاقة المتجددة أقل كلفة وأكثر أمانا وأقل كربونا.
 
وتابع إيمانويل ماكرون: لا يجب أن ننسى أن المعركة ضد الاختلالات المناخية والتي لا تختلف عن التنوع البيولوجي، موضحا أن الأوروبيين يدفعون للدول النامية لمواجهة التغير المناخي ، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع، ويجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها يجب أن تدفعي حصتك.

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