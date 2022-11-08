لمواجهة جشع التجار.. تعرف على منافذ ومعارض السلع الغذائية المخفضة بالجيزة

كتبت – مرام محمد

اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مخزون السلع الاستراتيجى بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد توفير منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف الأحياء والمدن، أهم الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز منافذ السلع الثابتة والمتحركة، التي أتاحتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

-معرض ثابت يتيح السلع التموينية أسفل كوبرى الدقي في تقاطعه مع شارع التحرير.

-معرض ثابت للسلع الغذائية والتموينية بمنطقة الطوابق في حي الهرم.

-6 منافذ ثابتة للسلع الغذائية في منطقة الطوابق على ناصية شوارع المنشية وكعبيش.

-5 منافذ متنقلة للسلع في ميدان الجيزة بجوار الموقف.

-معرض "محاربة الغلاء" يتيح السلع الغذائية من اللحوم والدواجن في شارع السنترال بحي الوراق.

-معرض "كلنا واحد" في إمبابة الرئيسي بحي شمال الجيزة.