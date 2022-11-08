اليوم السابع
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لمواجهة تغير المناخ.. مشروع بحثى بجامعة القاهرة لاستثمار المخلفات العضوية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:00 م
لمواجهة تغير المناخ.. مشروع بحثى بجامعة القاهرة لاستثمار المخلفات العضوية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تشارك  جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر قمة المناخ، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ وآثارها المختلفة على البيئة والتكيف معها.
 
ومن بين المشروعات التي سيتم عرضها فى قمة المناخ مشروع بحثى مقدم من الدكتور عبدالله صبحي والدكتوره رشا حسين بكلية الزراعة جامعة القاهرة".
 
ويقول الدكتور عبد الله صبحى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن المشروع عبارة عن استغلال المخلفات العضوية للحصول على أكبر قيمة اقتصادية منها عن طريق فصل المكونات الأساسية فى تركيب المخلفات العضوية وإنتاجها بصورة عالية النقاوة وإدخال بعض المنتجات فى صناعات أخرى وسطية مثل عمليات التخمير ومنها يتم إنتاج مجموعة كبير من المنتجات مثل البروتين والمضادات الحيوية .
 
وأضاف الدكتور عبد الله صبحى ، أن المشروع يمثل نقلة اقتصادية بيئية متميز أنه لا يصدر عنه أي مخلفات بالإضافة إلى أن  القيمة الاقتصادية التي تخرج من المشروع ذات قيمة اقتصادية والقضاء على  الأثر البيئي الناتج  من حرق المخلفات، موضحا أن المشروع يهدف إلى تقليل الانبعاثات الغازية التي تنتج من حرق المخلفات، وإنتاج بعض مصادر الطاقة المتجددة واستبدال مواد الوقود البترولية التي ينتج عنها انبعاثات احتباس حرارى بكمية كبيرة وتؤثر على الأوزون، كما يمكن استخدام أنواع معينة من المخلفات واستثمارها فى انتاج اعلاف سهلة الهضم للدواجن وبدائل للمنتجات العلفة.
 
واستطرد أن المشروع يحقق فوائد ومكاسب أولها التخلص من مصدر ضار بالبيئة ناتج عن حرق المخلفات وإيجاد صناعات بديلة بما يضمن توفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة تتوفر من التقليل من استيراد الاعلاف للطيور الداجنة.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

التغيرات المناخية

قمة المناخ

زراعة القاهرة



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