اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة دعم الدول النامية لمواجهة التغير المناخي

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:43 م
كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة دعم الدول النامية لمواجهة التغير المناخي كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أكدت الممثلة الرئاسية والمبعوث الخاصة للمناخ والبيئة لكوريا الجنوبية، نا كيونج وون، مواصلة بلادها لدعم وتمويل الدولة النامية لمساعدتها في خفض الانبعاثات الكربونية.


وقالت وون، في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27)، إن "التغير المناخي مرتبط بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويجب أن نواجه هذه الأزمة".


وأضافت أن التغير المناخي مسألة حياة والبقاء لنا جميعًا، مشددة على ضرورة أن يكون مؤتمر المناخ حدثًا يحقق تقدمًا ملموسًا في ترجمة الالتزامات إلى أفعال وأنشطة ويجب الاتفاق على برنامج مخفف لبدء تطبيقه العام القادم.


وأعربت عن أملها في بلوغ تمويل الـ100 مليار دولار لمواجهة أزمة التغير المناخي، مؤكدة التزام بلادها بالوفاء بوعودها، وزيادة المساعدة الإنمائية لمساعدة الدول النامية من أجل الاتنقال إلى مستوى منخفض الكربون وضمان تكنولوجيا خضراء مبتكرة لكل البشرية.


وأشارت إلى أنه تم خفض الانبعاثات بنسبة 40% العام الماضي، مضيفة أنه يجب خفض الانبعاثات بنسبة 4% كل عام، ومؤكدة أن هناك إرادة سياسية حقيقة لمواجهة التغير المناخي، ون بلادها تتجه نحو هذا الهدف.


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