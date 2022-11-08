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فيديو جديد لـ"القومى للمرأة" للتوعية باستغلال الطاقة ضمن حملة "بسيطة"

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:28 م
فيديو جديد لـ"القومى للمرأة" للتوعية باستغلال الطاقة ضمن حملة "بسيطة" المجلس القومى للمرأة -أرشيفية
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، حملته الإعلامية "بسيطة بس هتفرق على الخريطة"حول الاستدامة البيئية وتغيير المناخ، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من 6-18 نوفمبر.
 
ونشر المجلس فيديو جديد للحملة حول استهلاك الطاقة فى البيوت، وجاء فى الفيديو عدد من الرسائل منها: أكبر استهلاك للطاقة بيحصل في البيوت، لكن لو غيرنا من سلوكياتنا الخاطئة هنقدر نوفر في استهلاك الطاقة ونكون جزء من التغيير.. الستات أثبتوا إن التغيير ممكن وبطرق ذكية.
 
ووجه المجلس شكر خاص للفنان أحمد أمين، لدعم هذه الحملة بالأداء الصوتى، وقد تم تنفيذ هذه الحملة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt بالتزامن مع مؤتمر تغير المناخ COP27
 
وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسى للمرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسي لتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
 
الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين قاما بدعم الحملة من خلال مشاركتهما بالأداء الصوتى إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادي للمرأة ودور المجتمع في مواجهة أزمة تغير المناخ.

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